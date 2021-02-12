

Миссия США при ОБСЕ: мы солидарны с теми, кто пережил гнетущую оккупацию России



СОВА 12.02.2021 15:11



Представительство США при ОБСЕ выразило протест в связи с продлением срока содержания под стражей гражданина Грузии в оккупированной Южной Осетии. Со специальным заявление выступила и. о. заместителя главы миссии Элизабет Розеншток-Силлер.



«Соединенные Штаты осуждают приговор гражданину Грузии Зазе Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения после того, как российские силовики ранили его и задержали почти семь месяцев назад в районе административной границы Южной Осетии. Мы повторяем, что провокационные действия России, предпринятые для ранения и задержания г-на Гахеладзе, не произошли бы, если бы Россия выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года по отводу своих сил на позиции, предшествующие конфликту».



По словам дипломата, приговор 5 февраля – еще один пример попыток России контролировать и эксплуатировать грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию. Действия Москвы угрожают жизни, правам человека, культуре и личным свободам людей, живущих на этих оккупированных территориях и вблизи них, добавила Розеншток-Силлер.



«Этот приговор последовал за постановлением Европейского суда по правам человека от 21 января, который признал Россию виновной в нарушениях прав человека, включая пытки, произвольные задержания и отказ гражданам Грузии в праве на возвращение в свои дома. Мы требуем, чтобы Россия прекратила вопиющие нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии».



По заявлению американской миссии при ОБСЕ, Россия должна выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года и отвести войска на позиции, предшествовавшие конфликту. «Мы также призываем Россию отказаться от признания т. н. независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнить свое обязательство по обеспечению беспрепятственного доступа для доставки гуманитарной помощи».



«Мы выражаем солидарность с г-ном Гахеладзе и его семьей, а также со всеми семьями, которым пришлось пережить гнетущую оккупацию России», — говорится в заявлении.



Элизабет Розеншток-Силлер заключила, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. По ее словам, США продолжат работать с правительством в Тбилиси, сопредседателями Женевских международных дискуссий, Группой друзей Грузии в ОБСЕ и другими международными форумами, чтобы привлечь Россию к ответственности.



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