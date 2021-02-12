

МИД Украины осуждает решение российского оккупационного режима Цхинвали об аресте гражданина Грузии

12.02.2021 20:02





Министерство иностранных дел Украины осуждает решение российского оккупационного режима Цхинвали заключить гражданина Грузии Зазу Гахеладзе сроком на более 12 лет, заявил спикер МИД Олег Николенко.



"Это незаконное решение грубо нарушает нормы и принципы международного права и обязательства Российской Федерации в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. "Решение" также демонстрирует настоящие российские намерения дестабилизировать политику безопасности и гуманитарную ситуацию как на временно оккупированных территориях Грузии, так и в регионе в целом", - сказал Николенко в комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины в пятницу.



Спикер подчеркнул, что Россия политизирует гуманитарные вопросы и "жонглирует" судьбами людей, фактически держа их в заложниках в угоду преступным политическим целям. Также он напомнил, что решение Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года подтвердило, что Российская Федерация оккупировала часть суверенной территории Грузии и является ответственной за грубые нарушения прав человека на этой территории.



"Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Требуем от РФ немедленно прекратить дестабилизирующие шаги против мирного грузинского населения на временно оккупированных территориях Грузии и освободить незаконно заключенного гражданина Грузии Зазу Гахеладзе. Призываем международное сообщество усилить международное давление против России для принуждения ее к прекращению агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий", - подчеркнул Николенко.



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