

У крепости Схвило проходит акция с требованием освободить задержанных оккупантами граждан

13.02.2021 14:47





У крепости Схвило проходит акция с требованием освободить задержанных оккупантами граждан. Представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» устроили протестное шествие. Он собрались на площади Первой Республики в Тбилиси.



Как заявляет один из организаторов акции Давид Кацарава, для освобождения задержанных граждан общество должно проявлять активность. По его словам, власти посредством международного сообщества должны оказывать давление на страну-оккупанта, чтобы произошло мирное освобождение граждан Грузии.



На акции находится и врач Важа Гаприндашвили, который заявил, эту проблему должны совместно разделять государство и общество.



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