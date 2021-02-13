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У крепости Схвило проходит акция с требованием освободить задержанных оккупантами граждан
13.02.2021 14:47
У крепости Схвило проходит акция с требованием освободить задержанных оккупантами граждан. Представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» устроили протестное шествие. Он собрались на площади Первой Республики в Тбилиси.
Как заявляет один из организаторов акции Давид Кацарава, для освобождения задержанных граждан общество должно проявлять активность. По его словам, власти посредством международного сообщества должны оказывать давление на страну-оккупанта, чтобы произошло мирное освобождение граждан Грузии.
На акции находится и врач Важа Гаприндашвили, который заявил, эту проблему должны совместно разделять государство и общество.
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