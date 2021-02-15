

Заза Гахеладзе не намерен обжаловать приговор цхинвальского суда

15.02.2021 12:59





Задержанный оккупационными силами гражданин Грузии Заза Гахеладзе не планирует оспаривать приговор вынесенный ему т.н. судом цхинвальского марионеточного режима, который приговорил его 12 годам и 6 месяцам заключения.



Об этом агентству Netgazeti рассказала его супруга Ирма Бутхузи. По ее словам, адвокат мужа сообщил ей эту новость вчера ночью. По словам адвоката, это было самостоятельное решение Гахеладзе. Супруга говорит, что ей не известна причина такого решения и она не обсуждала этот вопрос с грузинскими властями.



Заза Гахеладзе был ранен и похищены оккупантами 11 июля 2020 года. По данным Службы государственной безопасности Грузии, инцидент произошел в селе Квемо Чала, на территории крепости Схвило, которая находится на территории, контролируемой официальным Тбилиси.



Правоохранительные органы цхинвальского режима возбудили уголовное дело против Зазы Гахеладзе по обвинению в «незаконном нарушении границы и нападении на военнослужащего».



Обвинение требовало для Гахеладзе 14 лет лишения свободы.



Гахеладзе судили в Цхинвали по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).



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