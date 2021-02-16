|
|
|
Мортон: «Мы осуждаем эффективный контроль, осуществляемый Россией над оккупированными территориями Грузии»
16.02.2021 13:53
В рамках визита в Грузию министр Великобритании по европейскому соседству и вопросам США Венди Мортон посетила село Одзиси, находящееся вблизи от линии оккупации.
Как заявила Мортон, Объединенное Королевство по-прежнему продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и осуждает эффективный контроль, осуществляемый Россией на оккупированных территориях Грузии.
«Сегодня я нахожусь здесь, на так называемой административной границе, которая с 2008 года отделяет Грузию от региона Южной Осетии, для того, чтобы своими глазами увидеть эту реальность, то есть, что собой представляют для местного населения возведенные здесь заграждения из колючей проволоки и присутствие вооруженных сил России. Очень много людей поплатились вследствие этого двенадцатилетнего конфликта. Это привело к разделению семей. Людям приходится просыпаться под властью России без доступа к своим землям и святыням. Объединенное Королевство по-прежнему продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы осуждаем эффективный контроль, осуществляемый Россией над оккупированными территориями Грузии и направленные к дестабилизации действия в тех странах, которые воспринимаются как угроза», - заявила, по данным министерства иностранных дел Грузии, Венди Мортон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна