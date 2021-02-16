

Делегация ЕС сделала специальное заявление поводу продления срока незаконного задержания Зазы Гахеладзе

16.02.2021 17:54









«Мы продолжаем использовать различные форматы для обсуждения вопросов прав и безопасности граждан, пострадавших в результате конфликта, проживающих вдоль административных границах Грузии. Мы также призываем Россию и де-факто власти, поддерживаемые Россией, воздерживаться от любых новых провокационных шагов, которые могли бы еще больше усугубить и без того хрупкие безопасность и гуманитарную ситуацию на местах.



В этом контексте ЕС также напоминает Российской Федерации о ее ответственности в рамках решения Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 год в связи с делом «Грузия против России», — говорится в заявлении.



Заявление ЕС доступно по ссылке.



https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pc_no_1302_eu_statement_in_response_to_the_current_issue_raised_by_georgia.pdf Делегация ЕС выступила с заявлением на заседании Постоянного совета ОБСЕ 11 февраля 2021 года, на котором состоялось обсуждение продления срока незаконного задержания Зазы Гахеладзе российским оккупационным режимом более чем на 12 лет. В заявлении ЕС еще раз выражается поддержка Грузии и содержится требование немедленного освобождения Зазы Гахеладзе. Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.«Мы продолжаем использовать различные форматы для обсуждения вопросов прав и безопасности граждан, пострадавших в результате конфликта, проживающих вдоль административных границах Грузии. Мы также призываем Россию и де-факто власти, поддерживаемые Россией, воздерживаться от любых новых провокационных шагов, которые могли бы еще больше усугубить и без того хрупкие безопасность и гуманитарную ситуацию на местах.В этом контексте ЕС также напоминает Российской Федерации о ее ответственности в рамках решения Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 год в связи с делом «Грузия против России», — говорится в заявлении.Заявление ЕС доступно по ссылке.



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