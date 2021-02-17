

Цхинвалиьский режим предлагает жителям Ахалгори сдать грузинские автомобильные номера

17.02.2021 19:35





В ближайший период Цхинвалиьский режим предложит жителям района Ахалгори сдать грузинские автомобильные номера и получить "югоосетинские", чтобы они могли беспрепятственно перемещаться по всей оккупированной Россией территории Грузии.



В настоящее время жители Ахалгори на автомобилях которых установлен грузинский транспортный номер ограничены в передвижении по данной территории.



Местные СМИ сообщают, что для смены номеров жители Ахалгори должны иметь паспорт «гражданина Южной Осетии» и соответствующую документацию на владение и праве управления транспортным средством.



Согласно постановлению марионеточного правительства, жители Ахалгори могут пройти процедуру смены номеров до 1 июля 2021 года.



До этого времени жителям Ахалгори в одностороннем порядке разрешается единовременный вывоз транспортных средств, находящихся в их собственности или владении, на территорию контролируемую Грузией.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





