

Залкалиани: у Сухуми и Цхинвали не должно быть иллюзий относительно признания

20.02.2021 18:07





У Сухуми и Цхинвали не должно быть иллюзий относительно международного признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом кандидат в министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил в парламенте. И. о. главы МИД, которого вновь должны утвердить на должности, выступил совместном заседании комитетов по международным отношениям и по вопросам европейской интеграции, диаспоры и Кавказа.



«Политика непризнания – один из главных приоритетов нашей внешней политики, и ощутимые результаты, которые мы имеем в этом направлении, должны быть усилены в будущем».



По словам Залкалиани, после того, как «Грузинская мечта» пришла к власти, две из шести стран, признавших Сухуми и Цхинвали, отозвали свои решения. «Мы активно работаем в этом направлении», — добавил дипломат.



«Наши братья-абхазы и осетины должны увидеть, что их будущее – жить вместе в едином государстве, и у них не должно быть иллюзий, что они будут признаны международным сообществом. Это подтверждает очень конкретные решения наших стратегических партнеров, тот же Акт о консолидированном бюджете, принятый Конгрессом США вскоре после нашей встречи. В Законе об обороне прямо включен важный элемент, связанный с санкциями в отношении стран, которые попытаются установить какие-либо формальные отношения с представителями де-факто властей по другую сторону оккупированной линии», — заявил Давид Залкалиани.



Напомним, первой независимость Сухуми и Цхинвали признала Россия. Это произошло 26 августа 2008 года — после грузино-российской войны. Официальный Тбилиси и мировое сообщество считают Абхазию и Южную Осетию неотъемлемыми частями Грузии, оккупированными Москвой. Помимо РФ независимость этих регионов признали лишь еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.





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