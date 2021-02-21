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Ахвледиани: Оккупация территорий Грузии остается одним из главнейших вызовов
21.02.2021 20:36
Текущая оккупация территорий Грузии и предпринятые Российской Федерацией шаги к фактической аннексии наших регионов остаются одним из главнейших вызовов страны, - заявила кандидат в госминистры Грузии по вопросам примирения и гражданской интеграции Тея Ахвледиани на совместном заседании комитетов в парламенте Грузии.
По ее словам, приоритетом Грузии останется сближение обществ, разделенных оккупационной линией, содействие восстановлению диалога, а также создание достойных условий жизни для людей.
«Текущая оккупация территорий Грузии и предпринятые Российской Федерацией шаги к фактической аннексии наших регионов остаются одним из острейших, жизненно важных вызовов нашей страны. Наряду с создавшейся тяжелой обстановкой в плане безопасности и с гуманитарной точки зрения, это связано с труднейшей долей сотен тысяч беженцев и вынужденно перемещенных лиц, как и людей разобщенных войной, которым по сей день приходится справляться с последствиями незаконной оккупации. Одним из приоритетов мирной политики правительства Грузии, параллельно с осуществляемыми на международной арене усилиями в направлении политики непризнания, вместе с полной деоккупацией нашей страны, о чем вчера обширно говорил мой коллега г-н Давид Залкалиани, остается осуществление ориентированной на человека политики примирения и вовлеченности, что подразумевает сближение обществ, разделенных оккупационной линией, содействие восстановлению диалога, а также создание достойных условий жизни для людей, - отметила Тея Ахвледиани.
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