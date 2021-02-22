

Госминистр Теа Ахвледиани почтила память Арчила Татунашвили, убитого цхинвальскими боевиками

22.02.2021 18:55





Кандидат в госминистры по примирению и гражданскому равенству Теа Ахвледиани почтила память Арчила Татунашвили. Теа Ахвледиани посетила братское кладбище Мухатгверди и возложила цветы к могиле национального героя. Она еще раз выразила соболезнования членам семьи погибшего.



Вместе с Теей Ахвледиани могилу Татунашвили посетили заместитель руководителя Службы государственной безопасности Александр Ходжеванишвили и государственный представитель в регионе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.



«Сегодня мы воздаем дань уважения человеку, который пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить родину. Арчил Татунашвили - один из примеров героизма и преданности в истории современной Грузии. Жестокое убийство Арчила – это и есть лицо оккупационного режима, убийство демонстрирует всему миру, насколько разрушителен наш враг. Это трагедия не только для семьи Арчла Татунашвили, это трагедия для всей Грузии. Сегодня международное сообщество поддерживает Грузию в деле восстановления доверия между людьми. Мы должны добиться объединения Грузии благодаря мирной политике и пусть такая трагедия никогда не повторится», - сказала Теа Ахвледиани.



Со дня гибели Арчила Татунашвилои прошло три года. 35-летний Татунашвили занимался малым бизнесом в оккупированном Ахалгори. Во время одной из поездок 22 февраля 2018 года оккупационным режимом были незаконно задержаны Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля де-факто комитет безопасности Цхинвали сообщил, что Арчил Татунашвили оказал сопротивление, упал с лестницы и позже скончался в больнице. Оккупационные власти отказывались передавать тело молодого человека почти месяц. В ходе вскрытия, проведенного в Тбилиси на теле погибшего было обнаружено более сотни телесных повреждений. Убийцам Арчила Татунашвили суд Грузии вынес обвинительный приговор, но преступники пока остаются безнаказанными.



Младший сержант Арчил Татунашвили служил в Силах обороны с 2007 по 2011 год. Арчил Татунашвили похоронен с воинскими почестями на братском кладбище Мухатгверди.



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