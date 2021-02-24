

«Поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии» – Чавушоглу

24.02.2021 16:21





Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку территориальной целостности Грузии на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом пишет TRT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.



«Мы поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии», – сказал Чавушоглу.



Глава МИД также заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. «Мы продолжим поддерживать стремление крымских татар жить свободно на своей же родине», – добавил он.



46-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 22 по 24 февраля 2021 года в режиме видеоконференции.



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