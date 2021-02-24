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«Поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии» – Чавушоглу
24.02.2021 16:21
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку территориальной целостности Грузии на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом пишет TRT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
«Мы поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии», – сказал Чавушоглу.
Глава МИД также заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. «Мы продолжим поддерживать стремление крымских татар жить свободно на своей же родине», – добавил он.
46-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 22 по 24 февраля 2021 года в режиме видеоконференции.
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