

В Страсбургском суде начались слушания по делу пострадавших от установки колючей проволоки

26.02.2021 11:59





По сообщению Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению дела о пострадавших от возведения заграждений из колючей проволоки, возведенных т.н. российскими и осетинскими «пограничниками».



Речь идет о событиях в сентябре-октябре 2013 года в селе Двани Карельского района, когда в результате заграждений из колючей проволоки линия раздела была перенесена на 400-600 метров вглубь, из-за чего сельскохозяйственные земли до 50 семей села Двани оказались на контролируемой Южной Осетией территории.



АМЮГ заявляет, что население возделывало эти земли до октября 2013 года и использовало урожай с земли, чтобы прокормить свои семьи и домашний скот. Организация заявила, что некоторые семьи продавали урожай, который был основным источником дохода их семей.



В результате потери доступа к землям семьям был нанесен значительный ущерб, так как они не смогут обрабатывать эти земли в будущем из-за колючей проволоки.



11 апреля 2014 года АМЮГ подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека от имени 19 человек, пострадавших от проволочных заграждений.



В жалобе утверждается, что жители имеют право на беспрепятственное использование земли и жилищ (статья 1 протокола № 1 Европейской конвенции), свободу передвижения (статья 2 протокола № 4) и право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе (статья 13 Европейской конвенции).



Европейский суд по правам человека начал слушание по делу 5 февраля 2021 года, уведомив заявителей и Российскую Федерацию как государство-ответчик 24 февраля 2021 года. Российская Федерация должна будет изложить свою позицию, в том числе о том, в какой степени дела о нарушении прав заявителей подпадают под юрисдикцию Российской Федерации; Имело ли место вмешательство в право заявителей на беспрепятственное пользование собственностью и была ли нарушена свобода передвижения заявителей.



АМЮГ заявляет, что согласно новому прецедентному праву Европейского суда по правам человека, сторонам дан срок до 2 июня 2021 года для согласования условий мирового соглашения. Если такое соглашение не будет достигнуто между сторонами в срок, установленный судом, Россия представит свое мнение по вопросам, поднятым судом, в течение дополнительных 12 недель.



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