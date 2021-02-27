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UEFA проспонсировала строительство футбольной академии на абхазской линии российской оккупации
27.02.2021 14:56
На официальном сайте UEFA (УЕФА) опубликовано письмо о футбольной академии, построенной Федерацией футбола Грузии в селе Рухи Зугдидского района.
«Еще одна региональная футбольная академия открыта в Грузии с помощью УЕФА. Академия Рухи — лишь один из примеров проекта «Хет-трик», финансируемого УЕФА, — отмечается в сообщении на официальной странице УЕФА.
В рамках программы Hattrick к 2024 году УЕФА выделит в общей сложности 2,6 миллиарда евро для 55 ассоциаций, входящих в организацию. Новейший цикл программы начался в июле 2020 года и предусматривает выделение европейским футбольным ассоциациям 775,5 миллиона евро в течение 4 лет.
На территории Рухи Football Academy обустроены одно поле с естественным покрытием и два поля с искусственным, установлена современная система освещения, построены трибуны и жилой корпус на 50 человек со столовой, тренажерным залом, раздевалками, прачечной и медицинскими комнатами. Наряду с командами Академии Грузинской федерации футбола новая футбольная инфраструктура предназначена также для местных футбольных школ, любительских и женских команд.
Функционирование Академии Рухи финансируется Федерацией футбола Грузии (GFF). Следовательно, молодые игроки проживают в академии совершенно бесплатно, получают футбольное и общее образование.
Футбольные академии GFF уже действуют в селе Гвимбалаури муниципалитета Ланчхути, в Лагодехи и Рустави. В настоящее время ведется строительство Кутаисской футбольной академии.
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