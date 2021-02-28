

Семья Зазы Гахеладзе пытается через МККК передать посылку цхинвальскую тюрьму

28.02.2021 12:53





Гражданин Грузии Заза Гахеладзе уже более восьми месяцев незаконно удерживается на территории оккупированного Цхинвали. Семья заложника оккупационного режима находится в ожидании итогов встречи в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, которая состоится 5 марта в Эргнети, и где одним из основных вопросов станет освобождение оккупационными силами незаконно задержанных граждан Грузии.



Семья Зазы Гахеладзе ещё раз обратилась в Красный Крест с просьбой передать посылку в тюрьму в оккупированном Цхинвали. В последний раз семья с помощью Красного Креста отправила письмо и посылку в декабре, хотя передать их самому Зазе Гахеладзе удалось только в феврале.



«Мы ждем встречи в Эргнети. Как мы узнали, она состоится 5 марта. Надеемся на переговоры. Вовлечены все — правительство, международные организации. Адвокат из Цхинвали перестал выходить с нами на связь. В последний раз он связался с нами после решения суда, когда сказал, что Заза отказывается подавать апелляцию. Не знаем что делать. Со дня ареста мы надеялись, что он будет освобожден, но уже идет восьмой месяц, и я уже не знаю, что и думать. Мы снова обратились в Красный Крест. Нам сказали, что они свяжутся с ними и после сообщат нам, получится ли отправить посылку», — сказала мама Зазы Гахеладзе Нана Бунтури.





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