

Президент Европейского совета побывал на цхинвальской линии российской оккупации

01.03.2021 15:06





Находящийся в Грузии с официальным визитом президент Совета Европы Шарль Мишель посетил сегодня село Хурвалети, граничащее с линией разделения близ Цхинвальского региона, который не контролируется центральными властями Грузии.



С ситуацией на месте Шарля Мишеля ознакомили сотрудники Миссии наблюдателей Европейского Союза.

«Ситуация сложная и трудная для местного населения, поэтому для меня важно сказать им, что вы не одиноки, ЕС привержен делу мира, стабильности и безопасности», — сказал Шарль Мишель в беседе с журналистами, находясь в Хурвалети.



Он подчеркнул, что Евросоюз привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии.



«Для меня очень важно увидеть ситуацию на местах своими глазами. Вот почему я здесь. Вы знаете, что Европейский Союз привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии. Роль МНЕС также очень важна для того, чтобы попытаться сохранить стабильность в максимально возможной степени, а также для поощрения мер по укреплению доверия. Мы знаем, что ситуация сложная и тяжелая для местного населения. Поэтому для меня важно сказать местным — вы не одиноки. ЕС привержен миру, стабильности и безопасности».



В то же время президент Евросовета подчеркнул необходимость укреплять связи между Грузией и Европой.

«Сегодня утром у меня была возможность встретиться с президентом и премьер-министром. В середине дня у меня будут другие политические встречи с другими политическими игроками. Для нас очень важно укреплять связи между Грузией и Европой. При этом важно проводить реформы, которые нужны не Европе, а грузинскому народу — верховенство закона, борьба с коррупцией. Также важно разрабатывать амбициозные экономические программы. «Ковид-19» — это большой вызов для Грузии, Европы и всего мира. Мы будем работать над тем, чтобы разработать стратегию восстановления, которая важна для людей. Мой сегодняшний визит — это возможность выразить мою европейскую поддержку стабильности и безопасности», — сказал Шарль Мишель.



После поездки в Хурвалети Шарль Мишель примет участие в открытии нового офиса ЕС в Грузии и проинспектирует проект, финансируемый ЕС в области сельского хозяйства.



Сегодня с утра президента Евросовета уже провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Запланированы встречи высокопоставленного представителя Евросоюза с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и лидерами оппозиционных политических партий.



Завтра, 2 марта, Шарль Мишель отправится из Тбилиси в Киев.





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