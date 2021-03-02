

Похищенного оккупантами Геннадия Бестаева приговорили к трем годам лишения свободы

02.03.2021 17:28





Т.н. суд оккупированного Цхинвали приговорил к 3 годам незаконного лишения свободы Геннадия Бестаева, незаконно задержанного российскими оккупационными силами 21 ноября 2019 года. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По заявлению СГБ, вся ответственность за незаконные задержания возлагается на оккупационные силы Российской Федерации.



Как отмечают в Службе государственной безопасности, незаконные задержания, осуществленные оккупационными силами, будут обсуждаться на намеченной на 5 марта встрече в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), а также на Женевских международных дискуссиях.



«Незаконные задержания являются тяжелым результатом российской оккупации, что ставит целью давление на центральную власть и возникновение у населения ощущения страха и незащищенности.



Незаконные задержания, осуществленные оккупационными силами, будут строго поставлены центральными властями на намеченной на 5 марта встрече Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) и Женевских международных дискуссиях.



Полная ответственность за незаконное лишение свободы граждан Грузии и незаконные задержания, осуществленные по надуманным причинам, возлагается на оккупационные силы Российской Федерации», - отмечается в информации, распространенной СГБ.



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