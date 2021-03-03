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Представители МККК навестили Зазу Гахеладзе в цхинвальской тюрьме


03.03.2021   16:16


Несколько дней назад незаконно осужденного оккупационным режимом Цхинвали Зазу Гахеладзе посетили сотрудники Международного комитета Красного Креста. Они сообщили родным Зазы, что он здоров и настроен оптимистично. Об этом Report.ge рассказала супруг задержанного гражданина Грузии Ирма Бутхузи.

Она сказала, что грузинская сторона находится в более активной фазе переговоров по делу Зазы Гахеладзе и ежедневно проводит встречи с международными структурами.

«Как сказал адвокат, Заза не желает подавать жалобу на этот приговор и надеется на поддержку нашего правительства. Его отказ подать апелляцию можно рассматривать как своего рода протест. У нас нет ежедневных контактов с нашими чиновниками, но когда есть какие-то новости, они связываются с нами. Мы ждем освобождения Зазы», - сказала Ирма Бутхузи.

Для справки, т.н. суд оккупированного Цхинвальского региона приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

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