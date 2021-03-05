

Сегодня в Эргнети пройдет встреча в рамках МПРИ

05.03.2021 10:49





После пятимесячной паузы сегодня в расположенном близ разделительной линии селе Эргнети пройдет по счету 98-я встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.



По предварительной информации, наряду с другими вопросами, одной из главных тем обсуждения будет освобождение грузинских граждан, незаконно задержанных оккупационными силами.



Также, внимание будет акцентировано на фактах незаконной бордеризации по периметру оккупированных регионах и тех инцидентах, которые значительно вредят обстановке в плане безопасности.



Последняя встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них прошла в сентябре.



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