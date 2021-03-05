|
|
|
Сегодня в Эргнети пройдет встреча в рамках МПРИ
05.03.2021 10:49
После пятимесячной паузы сегодня в расположенном близ разделительной линии селе Эргнети пройдет по счету 98-я встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.
По предварительной информации, наряду с другими вопросами, одной из главных тем обсуждения будет освобождение грузинских граждан, незаконно задержанных оккупационными силами.
Также, внимание будет акцентировано на фактах незаконной бордеризации по периметру оккупированных регионах и тех инцидентах, которые значительно вредят обстановке в плане безопасности.
Последняя встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них прошла в сентябре.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна