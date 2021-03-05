

Тбилиси потребовал в Эргнети освобождения всех граждан Грузии, удерживаемых в Цхинвали

05.03.2021 19:18





В Эргнети завершилась встреча в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них, проходившая пять часов.



По заявлению заместителя директора Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Ираклия Антадзе, на встрече состоялась дискуссия по ряду важных вопросов, приоритетным же был вопрос о безоговорочном освобождении грузинских граждан, находящихся в незаконном заключении.



«На сегодняшней встрече главнейшим был вопрос о безоговорочном освобождении наших сограждан, находящихся в незаконном заключении. Это вопрос был поставлен очень активно. Вы знаете, что по этому вопросу степень международной поддержки весьма высока, что было очень четко выражено на сегодняшней встрече. Состоялась тематическая дискуссия по конкретным вопросам, мы обсудили конкретные формы и, разумеется, было предложено, чтобы в такого рода случаях использовался гуманитарный подход и вопрос решался в гуманитарной перспективе. На данном этапе говорить о конкретных датах нам будет трудно, однако, надеемся, что в ближайшем будущем, все наши сограждане, находящиеся в незаконном заключении, вернуться к своим семьям», - отметил Антадзе.



На сегодняшней встрече представители центральных властей Грузии подняли вопросы, касающиеся зафиксированных в последние месяцы инцидентов, в том числе незаконной т.н. бордеризации и незаконных учений.



Следующая рабочая встреча группы Механизма превенции инцидентов и реагированию на них пройдет 23 апреля.



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