

Полиция пресекла похищение оккупантами гражданина Грузии - оккупанты отпущены

07.03.2021 21:18





Сегодня МВД Грузии предотвратило попытку очередного похищения гражданина Грузии представителями оккупационного режима, сами оккупанты были отпущены.



Все происходило по стандартной схеме: группа российских оккупантов перешла линию оккупации в районе с. Хурвалети, и попыталась захватить тракториста Рамаза Чалаури, в 500 метрах от линии оккупации. Последний успел их заметить и сразу попытался скрыться, при этом позвонив в 112, и сообщив что его хотят похитить вооруженные люди, которые открыли по нему огонь.



На место прибыл наряд МВД Грузии, который пресек похищение гражданина Грузии.



По информации СГБ Грузии, оккупанты были отпущены после задействования "горячей линии"



"После пресечения незаконного задержания [оккупантами гражданина Грузии], полиция остановила представителей оккупационного режима. Согласно существующей практики, с помощью "горячей линии" и при поредничестве МНЕС, осуществила коммуникацию с представителями оккупационного режима и ситуация была разряжена", говорится в заявлении СГБ Грузии.



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