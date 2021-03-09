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DRI по делу Джабиева: в Цхинвали нарушаются права не только грузин, но и осетин
09.03.2021 16:07
NetGazeti.ge
«Институт исследования демократии» (DRI) опубликовал заявление по делу Инала Джабиева, который скончался в изоляторе Цхинвали в прошлом году.
По данным организации, параллельно с нарушением прав этнического грузинского населения в де-факто Южной Осетии де-факто правительство нарушает права и осетинского населения, при этом «политический кризис в Цхинвальском регионе не утихает».
«Центральное правительство Грузии сделало заявление об убийстве Инала Джабиева; Однако очевидно, что Тбилиси нужно уделять этому вопросу больше внимания. Правительство Грузии должно стремиться сделать защиту прав человека на оккупированных территориях краеугольным камнем своей политики», — указано в заявлении.
В нем также подчеркнуто, что в Цхинвальском регионе нарушаются права не только этнических грузин, но и этнических осетин, и эта проблема усугубляется из года в год.
«Институт исследований демократии призывает власти Грузии сделать защиту и отстаивание прав этнических грузин, осетин, абхазов, а также всех других этнических групп, проживающих на оккупированных территориях Грузии, одним из приоритетов внутренней и внешней политики страны», — говорится в заявлении организации.
С полным текстом заявления можно ознакомится по ссылке.
28-летний Инал Джабиев, как утверждается, был забит до смерти во время допроса в изоляторе Цхинвали. После гибели Джабиева и протестных митингов, де-факто правительство подало в отставку.
28-летний Инал Джабиев подозревался в нападении на автомобиль де-факто главы МВД Южной Осетии.
В связи с делом Инала Джабиева, осетинские оппозиционные партии отказались участвовать в работе де-факто парламента, из-за чего долго не удавалось принять бюджет на 2021 год. Наконец, после 11 неудачных попыток бюджет был принят на основе российского нормативного акта.
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