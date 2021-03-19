

Скончался Дата Ванишвили, проживавший у разделительной линии в селе Хурвалети

19.03.2021 12:38





Дата Ванишвили, проживавший у разделительной линии в селе Хурвалети, скончался. Факт смерти Netgazeti подтвердили в аппарате государственного министра по примирению и гражданскому равенству.



Его дом находится за разделительной линией. Дату Ванишвили часто посещали представители иностранных дипломатических делегаций в Грузии, чтобы ознакомиться с ситуацией на разделительной линии.



Дата Ванишвили приходился дедушкой Малхазу Ванишвили (Куртаеву), которому де-факто правительство Цхинвали «предоставило гражданство», но позже, после перехода на подконтрольную Тбилиси территорию, Малхаз Ванишвили заявил, что подвергся жестокому обращению и его насильственно разлучили с беременной супругой.



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