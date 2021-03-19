|
|
|
Госминистр Тея Ахвледиани выразила соболезнования семье скончавшегося Даты Ванишвили
19.03.2021 20:52
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани посетила село Хурвалети, где она навестила семью Даты Ванишвили, скончавшегося за линией оккупации, и выразила соболезнования.
Тея Ахвледиани поинтересовалась нуждами членов семьи Ванишвили и пообещала им всестороннюю поддержку и помощь со стороны государства.
Тея Ахвледиани находилась в семье Ванишвили вместе с государственным поверенным в регионе Шида-Картли Мамукой Сагареишвили.
Дата Ванишвили скончался в селе Хурвалети, за линией оккупации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна