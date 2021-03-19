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Госминистр Тея Ахвледиани выразила соболезнования семье скончавшегося Даты Ванишвили


19.03.2021   20:52


Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани посетила село Хурвалети, где она навестила семью Даты Ванишвили, скончавшегося за линией оккупации, и выразила соболезнования.

Тея Ахвледиани поинтересовалась нуждами членов семьи Ванишвили и пообещала им всестороннюю поддержку и помощь со стороны государства.

Тея Ахвледиани находилась в семье Ванишвили вместе с государственным поверенным в регионе Шида-Картли Мамукой Сагареишвили.

Дата Ванишвили скончался в селе Хурвалети, за линией оккупации.

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