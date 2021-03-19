

Госминистр Тея Ахвледиани выразила соболезнования семье скончавшегося Даты Ванишвили

19.03.2021 20:52





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани посетила село Хурвалети, где она навестила семью Даты Ванишвили, скончавшегося за линией оккупации, и выразила соболезнования.



Тея Ахвледиани поинтересовалась нуждами членов семьи Ванишвили и пообещала им всестороннюю поддержку и помощь со стороны государства.



Тея Ахвледиани находилась в семье Ванишвили вместе с государственным поверенным в регионе Шида-Картли Мамукой Сагареишвили.



Дата Ванишвили скончался в селе Хурвалети, за линией оккупации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





