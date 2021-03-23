

Гражданская активистка из Ахалгори намерена объявить голодовку

23.03.2021 13:27





Гражданская активистка из Ахалгори Тамар Меаракишвили объявила, что после трехмесячных безуспешных попыток получить от соответсвующих ведомств информацию о больнице в Ахалгори начинает голодовку:



«Ровно 3 месяца я пыталась. Использовала все законные средства, чтобы получить публичную информацию о том, какие услуги здравоохранения я, один человек, могу получить на месте. Мне также было интересно знать о расходах, так как есть информация, что выделенные для жителей Ахалгори средства делит между собой руководство больницы (члены одной семьи) и их покровители из Минздрава. В письмах и сообщениях я указывала о своем нынешнем положении, но еще никто не ответил.



На прошлой неделе об этом вопросе сообщила лично первому заместителю министра здравоохранения Тамар Губания. Она даже не ответила «поинтересуемся», чтобы избавиться.



Я прибегла ко всем средствам для получения информации и использования бесплатной медицинской помощи и медикаментов (если такая помощь вообще есть), но попытки оказались безуспешными. Руки опустить я не могу — этого власти и ждут. Со следующего понедельника объявляю голодовку с требованием ответа от соответствующих ведомств на мои письма и пусть положат конец коррупции в ООО «Больница Ахалгори»», — пишет она.



В 2017 году де-факто власти Южной Осетии возбудили три уголовных дела против Меаракишвили. Ее обвиняют в клевете на т.н. правящую партию. Также ей инкриминируют нарушение двух статей УК РФ — «Незаконное получение гражданства Южной Осетии на основании поддельного заявления параллельного гражданства Грузии и использование поддельного документа». Меаракишвили ограничили в свободном передвижении, лишив всех документов. Фактически она находится под домашним арестом. Как сообщает Меаракишвили, суд по ее делу продолжится завтра, 24 марта. Заседания пройдут в Цхинвали.



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