

Детям Ахалгорского района раздадут «загранпаспорта Южной Осетии»

25.03.2021 13:56





Проживающие в оккупированном Ахалгорском районе дети, имеющие только официальное свидетельство о рождении, выданное органами власти Грузии, получат «югоосетинские загранпаспорта». Об этом заявил новый де-факто глава района Владимир Гулиев.



Сообщается, что дети, имеющие только грузинские т. н. метрики, не могут выехать из региона в Россию. Но этот вопрос почти решен, заверил Гулиев.



«Они уже сдали свои документы. Им будут выдавать не свидетельства, а загранпаспорта местного образца, которыми они будут пользоваться при пересечении границы. С этим документом не будет проблем. В ближайшее время 29 детей должны получить свои паспорта», — сказал де-факто чиновник.



Владимир Гулиев также прокомментировал вопрос пенсий жителям Ахалгори, которые получают минимальный пакет. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается.



Напомним, до грузино-российской войны августа 2008 года большая часть Ахалгорского района (в Цхинвали его называют Ленингорским) находилась под контролем официального Тбилиси. После войны муниципалитет был оккупирован войска РФ. Большую часть населения района составляют этнические грузины.



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