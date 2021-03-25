

Сегодня начинается очередной раунд Женевских переговоров

25.03.2021 14:22





В ходе 52-го раунда Женевских международных дискуссий будет обсуждаться ситуация на оккупированных территориях, сказал замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



По его словам, Женевские переговоры традиционно проходят на довольно непростом фоне.



«Есть вторая группа, где обсуждаются права человека и гуманитарные вопросы. Основной темой в этой группе будет ситуация с правами человека на оккупированных территориях. Это незаконные задержания, процесс незаконной бордеризации, дискриминация по национальному признаку. Одним из компонентов Женевских переговоров являются встречи в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию в Эргнети и Гали. К сожалению, в Гали эти встречи давно не проводятся. Мы требуем возобновления работы этого формата, поскольку важно хотя бы немного улучшить ситуацию на местах с точки зрения гуманитарных вопросов и прав человека», - сказал Лаша Дарсалия.



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