

МИД Грузии распространяет информацию по поводу 52-го рауна Женевских переговоров

27.03.2021 13:20





Министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию в связи с 52-м раундом Женевских международных дискуссий. В ней отмечается, что 26 марта состоялся 52-й раунд Женевских международных переговоров, в рамках которого одной из главных тем обсуждения была обострившаяся на фоне пандемии коронавируса (COVID-19) обстановка на оккупированных территориях Грузии в плане безопасности и с гуманитарной точки зрения, активизация Россией процесса де-факто аннексии, а также акцентировалось внимание на вопросе освобождения незаконно задержанных граждан Грузии.



«В рамках переговоров грузинская делегация обширно говорила по поводу исторического решения Европейского суда по правам человека, которое создает значительнейший правой инструмент в процессе мирного урегулирования конфликта.



Остро был поставлен вопрос в связи активизацией процесса де-факто аннексии оккупированных территорий Грузии в контексте утверждения «программы» о едином социально-экономическом пространстве между РФ и Абхазским регионом и рассмотрения президентом России с сухумским оккупационным режимом создания т.н. союзного государства.



Грузинские участники подробно говорили и по поводу участившихся провокаций российской стороны на фоне пандемии коронавируса (COVID-19), в том числе об активизации процесса т.н. бордеризации, возведении новой берлинской стены – протягивании проволочных заграждений и установке искусственных барьеров, а также о фактах незаконного задержания и похищения граждан, проживающих вблизи оккупационной линии.



Грузинская делегация потребовала от Сухуми и Цхинвали безоговорочно освободить всех граждан Грузии, находящихся в незаконном плену.



Обширно говорилось и о дискриминации этнических грузин, оставшихся на оккупированных территориях, тяжелых последствиях запрета получать образование на родном грузинском языке и критической необходимости защиты фундаментальных прав и свобод местного населения.



Было отмечено, что синдром безнаказанности по делам об убийстве Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили способствует поощрению насилия и преступлений по этническому признаку. Грузинская делегация вновь поставила вопрос о необходимости осуществления правосудия по упомянутым делам», - отмечается в распространенной информации.



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