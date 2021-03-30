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Жители оккупированных территорий могут принять участие в программе иммунизации
30.03.2021 12:47
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани заявила на брифинге после заседания Координационного совета, что медицинский персонал и люди соответствующей возрастной категории в Абхазии и Южной Осетии будут иметь возможность участвовать в процессе иммунизации.
«Согласно национальному плану, утвержденному в Грузии, процесс вакцинации проводится поэтапно. Представители медицинской сферы и соответствующей возрастной группы, проживающие в Абхазии и Цхинвальском регионе, смогут пройти вакцинацию на территории, контролируемой центральным правительством Грузии. Они также могут участвовать в процессе иммунизации», - заявила министр.
Процедуры и схема, связанные с этим процессом, определяются минздравом в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами..
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