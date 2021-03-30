

В ЦАР вошел конвой российских наемников

30.03.2021 18:40









По данным издания, направляющаяся в Баминги (Bamingui) колонна 29 марта прибыла в город Бирао, расположенный на северо-востоке страны. Эту информацию подтвердили местные власти.



Утверждается, что в распоряжении военных находятся 10 танков, 20 грузовиков и 12 пикапов. Согласно имеющимся данным, наемники направляются в зону аэродрома Абакава (aérodrome d’Abakava). Источники из местных служб безопасности сообщили журналистам, что российские бойцы якобы планируют развернуть на территории аэропорта свою базу и использовать объект в дальнейшем.



Сorbeau News также сообщает, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера якобы подписал с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера секретный контракт, предусматривающий строительство аэропорта на территории страны. Отмечается, что данный объект призван упростить проведение конфиденциальных операций ЧВК в стране.



Telegram-канал «Доклад разведки» опубликовал несколько фотографий упомянутой колонны, отметив, что среди техники замечены бронеавтомобили «УРАЛ», грузовики «УРАЛ-4320», а также УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».



Напомним, что в ЦАР находится также грузинское военное подразделение в составе сил ЕС. На территорию Центральноафриканской Республики (ЦАР) 29 марта из Судана вошел конвой с российскими наемниками, включающий около 42 единиц военной и гражданской техники. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает Лента.ру со ссылкой на Сorbeau News.По данным издания, направляющаяся в Баминги (Bamingui) колонна 29 марта прибыла в город Бирао, расположенный на северо-востоке страны. Эту информацию подтвердили местные власти.Утверждается, что в распоряжении военных находятся 10 танков, 20 грузовиков и 12 пикапов. Согласно имеющимся данным, наемники направляются в зону аэродрома Абакава (aérodrome d’Abakava). Источники из местных служб безопасности сообщили журналистам, что российские бойцы якобы планируют развернуть на территории аэропорта свою базу и использовать объект в дальнейшем.Сorbeau News также сообщает, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера якобы подписал с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера секретный контракт, предусматривающий строительство аэропорта на территории страны. Отмечается, что данный объект призван упростить проведение конфиденциальных операций ЧВК в стране.Telegram-канал «Доклад разведки» опубликовал несколько фотографий упомянутой колонны, отметив, что среди техники замечены бронеавтомобили «УРАЛ», грузовики «УРАЛ-4320», а также УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».Напомним, что в ЦАР находится также грузинское военное подразделение в составе сил ЕС.



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