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В ЦАР вошел конвой российских наемников
30.03.2021 18:40
На территорию Центральноафриканской Республики (ЦАР) 29 марта из Судана вошел конвой с российскими наемниками, включающий около 42 единиц военной и гражданской техники. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает Лента.ру со ссылкой на Сorbeau News.
По данным издания, направляющаяся в Баминги (Bamingui) колонна 29 марта прибыла в город Бирао, расположенный на северо-востоке страны. Эту информацию подтвердили местные власти.
Утверждается, что в распоряжении военных находятся 10 танков, 20 грузовиков и 12 пикапов. Согласно имеющимся данным, наемники направляются в зону аэродрома Абакава (aérodrome d’Abakava). Источники из местных служб безопасности сообщили журналистам, что российские бойцы якобы планируют развернуть на территории аэропорта свою базу и использовать объект в дальнейшем.
Сorbeau News также сообщает, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера якобы подписал с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера секретный контракт, предусматривающий строительство аэропорта на территории страны. Отмечается, что данный объект призван упростить проведение конфиденциальных операций ЧВК в стране.
Telegram-канал «Доклад разведки» опубликовал несколько фотографий упомянутой колонны, отметив, что среди техники замечены бронеавтомобили «УРАЛ», грузовики «УРАЛ-4320», а также УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».
Напомним, что в ЦАР находится также грузинское военное подразделение в составе сил ЕС.
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