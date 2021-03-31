Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Абхазии зафиксировано 13 новых случаев коронавируса


31.03.2021   09:13


За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) тестирование на коронавирус прошли 232 человека, результаты тестов 13-ти из них оказались положительными на COVID-19.

В Гудаутской районной больнице скончался еще один пациент.

В пяти ковид-центрах проходит лечение 71 инфицированный, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 13 398 случаев заражения коронавирусом. Излечились 12 860 человек, жертвами стали 213 пациентов.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна