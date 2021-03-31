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В Абхазии зафиксировано 13 новых случаев коронавируса
31.03.2021 09:13
За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) тестирование на коронавирус прошли 232 человека, результаты тестов 13-ти из них оказались положительными на COVID-19.
В Гудаутской районной больнице скончался еще один пациент.
В пяти ковид-центрах проходит лечение 71 инфицированный, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 13 398 случаев заражения коронавирусом. Излечились 12 860 человек, жертвами стали 213 пациентов.
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