

В Абхазии зафиксировано 13 новых случаев коронавируса

31.03.2021 09:13





За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) тестирование на коронавирус прошли 232 человека, результаты тестов 13-ти из них оказались положительными на COVID-19.



В Гудаутской районной больнице скончался еще один пациент.



В пяти ковид-центрах проходит лечение 71 инфицированный, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.



С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 13 398 случаев заражения коронавирусом. Излечились 12 860 человек, жертвами стали 213 пациентов.





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