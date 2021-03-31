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Госдепартамент США дал оценку ситуации на оккупированных территориях Грузии


31.03.2021   18:33


Госдепартамент США реагирует на ситуацию на оккупированных территориях Грузии. В ежегодном отчете, опубликованном 30 марта, подробно описывается тяжелая ситуация на местах с точки зрения нарушений прав человека и дискриминации этнических грузин. В докладе подчеркивается оккупация Абхазии и Цхинвальского регионов Грузии, а также незаконные действия российских военных и т.н. пограничников на оккупированных территориях, что является нарушением Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Согласно Госдепу США, Россия продолжает укреплять линию оккупации, ограничивая доступ местных жителей к сельскохозяйственным угодьям, водным ресурсам и кладбищам. В этом контексте подчеркивается тяжелое положение семьи Даты Ванишвили, ставших жертвами незаконной бордеризации границы.

Согласно отчету, Россией и ее оккупационными режимами продолжаются незаконные задержания граждан Грузии вдоль оккупационной линии. В отчете отмечен факт ранения Зазы Гахеладзе и его незаконное задержание оккупационными войсками в Цхинвальском регионе, а также незаконное длительное заключение Геннадия Бестаева и Хвичи Мгебришвили.

В докладе также подчеркивается этническая дискриминация грузин, остающихся на оккупированных территориях, которая является основой новой волны насильственного перемещения грузин. Основное внимание уделяется тяжелой гуманитарной ситуации как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе и нарушению основных прав человека.

30 марта Государственный департамент США опубликовал годовой отчет о соблюдении прав человека по всему миру. В разделе о Грузии, помимо прочего, особое внимание уделяется оценке ситуации на оккупированных территориях Грузии.

Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.

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