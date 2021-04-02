

Министр обороны почтил память Арчила Татунашвили

02.04.2021 17:35





2 апреля день рождения Арчила Татунашвили, сегодня ему исполнилось бы 38 лет. Представители минобороны Грузии почтили память героя на его могиле.



По сообщению оборонного ведомства, на братском кладбище Мухатгверди побывали министр Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Джуаншер Бурчуладзе возложил цветы к могиле Арчила Татунашвили и еще раз выразил соболезнования членам его семьи.



22 февраля 2018 года оккупационным режимом были незаконно задержаны Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля де-факто комитет безопасности Цхинвали сообщил, что Арчил Татунашвили оказал сопротивление, упал с лестницы и позже скончался в больнице. Оккупационные власти отказывались передавать тело молодого человека почти месяц. В ходе вскрытия, проведенного в Тбилиси на теле погибшего было обнаружено более сотни телесных повреждений. Убийцам Арчила Татунашвили суд Грузии вынес обвинительный приговор, но преступники пока остаются безнаказанными.



Младший сержант Арчил Татунашвили служил в Силах обороны с 2007 по 2011 год. Арчил Татунашвили похоронен с воинскими почестями на братском кладбище Мухатгверди.



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