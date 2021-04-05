

Цхинвали торгуется - Гахеладзе взамен на КПП в Чорчана и Оконский триптих

05.04.2021 21:57





Оккупационный режим Цхинвали в обмен на освобождение Зазы Гахеладзе требует демонтажа контрольно-пропускного пункта Чорчаны и передачи Оконского триптиха, датированного десятым веком.



Позиция самого Гахеладзе заключается в том, что ему не нужна свобода в обмен на религиозные святыни и территорию.



Об этом, незаконно удерживаемый цхинвальским режимом Гахеладзе сообщил членам своей семьи 31 марта, когда они его навестили в Цхинвальский тюрьме.



«Он сам говорит, не стоит того, чтобы взамен свободы уступить территорию и передать икону», - говорит Ирма Бутхузи.



«После стольких обещаний и стольких разочарований, я потеряла надежду, но если окончательно потерять надежду, то и я должна умереть», говорит мать Зазы Гахеладзе.



Заза Гахеладзе был задержан 11 июля 2020 года. При задержании его ранили в ногу. Так называемый суд оккупированного Цхтнвали приговорил задержанного Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Грузинская сторона завершила строительство блокпоста у Чорчаны 30 августа 2019 года. В тот же день грузинская сторона не выполнила ультиматум де-факто правительства оккупированного Цхинвали – не демонтировало блокпост в районе села Чорчаны – именно этого требовал оккупационный режим. В противном случае они анонсировали «действия в рамках закона».



Через несколько дней, 4 сентября 2019 года, был закрыт оккупированный Ахалгори. После этого жители Ахалгори на территорию, контролируемую Грузией, могут переходить только по пропускам, и то – не все.

Что касается Оконской иконы – триптиха – ее обнаружили в 1924 году в Цхинвали. После этого она хранилась в цхинвальском музее. Икона датируется десятым веком.



Во время грузино-осетинского конфликта в 1991 году она была утеряна из музея Цхинвали. А в 2001 году выяснилось, что гражданин России Олег Землянников продавал ее на аукционе Кристи. Ее начальная цена составляла 2 миллиона долларов.



После трехлетнего ажиотажа, в 2004 году триптих вернулся в Грузию и был передан в Национальный музей Грузии.



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