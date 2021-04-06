|
|
|
США призвали Россию воздержаться от действий по эскалации в Украине
06.04.2021 10:53
Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что в Вашингтоне обеспокоены российской «растущей агрессией» против Украины, в том числе наращиванием военного присутствия у границ, и считают это эскалацией ситуации, предает РБК.
«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую <...> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», - заявил Нэд Прайс.
По его словам, Вашингтон готов к диалогу с Москвой по ситуации с Украиной. При этом Прайс порекомендовал России воздержаться от действий, которые могут привести к обострению конфликта на востоке Украины. «Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации», -заявил представитель Госдепа.
Украинские власти заявляют, что Россия постепенно наращивает военное присутствие у границ Украины, что создает угрозу безопасности страны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна