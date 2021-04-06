

США призвали Россию воздержаться от действий по эскалации в Украине

06.04.2021 10:53





Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что в Вашингтоне обеспокоены российской «растущей агрессией» против Украины, в том числе наращиванием военного присутствия у границ, и считают это эскалацией ситуации, предает РБК.



«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую <...> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», - заявил Нэд Прайс.



По его словам, Вашингтон готов к диалогу с Москвой по ситуации с Украиной. При этом Прайс порекомендовал России воздержаться от действий, которые могут привести к обострению конфликта на востоке Украины. «Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации», -заявил представитель Госдепа.



Украинские власти заявляют, что Россия постепенно наращивает военное присутствие у границ Украины, что создает угрозу безопасности страны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





