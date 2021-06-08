

DRI: «Черные списки» в Ахалгори - сотни человек лишены возможности пересечь линию оккупации

08.06.2021 21:46





По данным Института изучения демократии [DRI], в конце мая этого года де-факто правительство т.н. Южной Осетии ужесточило ограничения для населения Ахалгори.



В частности, если до сих пор добраться до остальной Грузии предъявив т.н. пропуск, получение которого было долгим и сложным процессом для большинства жителей Ахалгори, то теперь получить разрешение на выезд стало практически невозможно.



По данным организации, т.н. администрация Ахалгорского района составила «черный список». В него входят граждане которым отказано в разрешении на выезд на неопределенный срок. Список включает до 300 имен и фамилий. Критерии и причины отказа неизвестны.



Владельцы «осетинского паспорта» могли пересечь т.н. границу и без пропусков. Однако теперь в «черном списке» значатся и владельцы «осетинских паспортов». Они не знают, причину отказа, а также как это отразится на их перемещение по остальной части Грузии. Наличие «черных списков» еще больше усиливает атмосферу страха в регионе.



Как пишет DRI, помимо этих «черных списков», добавилось и еще одно решение де-факто правительства Южной Осетии, касающееся грузинских автомобильных номерных знаков.



«Владельцам таких транспортных средств разрешено въезжать на остальную территорию Грузии на своих транспортных средствах, но им не разрешается возвращаться на этой машине обратно.

При этом неясна судьба тех, кто не выезжает на машине, но, судя по всему из-за грузинских номеров, они не смогут перемещаться по Цхинвали. В этом случае страдают не только владельцы машин, но и те, кто использовался услугами автоводителей с целью перемещения.



По мнению организации, из-за данных ограничений жители Ахалгорского района будут лишены возможности получить самые необходимые социальные и медицинские услуги. Особенно эта проблема затронет пожилое население.



По данным Института изучения демократии, цель политики де-факто правительства т.н. Южной Осетии направленной на искусственное обострение социального положения и маргинализации региона, вероятно, приведет население Ахалгори к тому, что они будут вынуждены покинуть свои дома.



«Это предположение основано на четкой тенденции. Недавно Институт исследований демократии узнал, что учителю из Ахалгори, который фактически находился под домашним арестом, разрешили покинуть Ахалгори без разрешения на возвращение. Кроме того, 25 молодых людей, получивших высшее образование в этом году (всего 519 человек из всей Южной Осетии), имеют право поехать в остальную Грузию, чтобы продолжить свое образование, но, скорее всего, не будут иметь права на возвращение».



Такая ситуация показывает недальновидность де-факто правительства Южной Осетии и неоднозначность восприятия реальных потребностей общества. Так называемая Южная Осетия после войны 2008 года получила беспрецедентное количество получателей российской финансовой помощи (в расчете на душу населения), но это не остановило депопуляции территории. С одной стороны, этническая чистка в ущелье Лиахви, а с другой — бесперспективность, вызванная сознательной изоляцией от остальной Грузии, полностью изменила демографию Южной Осетии. Этнические осетины также едут в Российскую Федерацию и покидают свои дома, хотя и с перспективой возвращения. На этом фоне политика, создающая невыносимые условия для проживающих в Ахалгори, вынуждает их покинуть родину.



DRI требует от правительства и международных субъектов отреагировать на имеющие место тенденции, в том числе в рамках Женевских международных дискуссий. По мнению организации, критически важно информировать общественность и международных акторов о происходящих нарушениях.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





