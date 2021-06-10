

Президент Литвы посетил расположенное близ линии оккупации село Хурвалети

10.06.2021 20:16





Президент Литвы Гитанас Науседа посетил село Хурвалети, расположенное близ оккупационой линии.



Находящийся в Грузии с двухдневным визитом президент Литвы побывал на территории, прилегающей к линии оккупации, вместе с представителями наблюдательной миссии ЕС.



Как заявил Науседа в селе Хурвалети, около линии оккупации, ему важно ознакомиться с гуманитарной ситуацией на месте.



«Я приехал к линии оккупации, чтобы сказать, что Литва никогда не признает оккупацию Южной Осетии и Абхазии. Конечно же, еще одним важным вопросом для меня было увидеть самому, как здесь живут люди, какая здесь гуманитарная ситуация.



К сожалению, я видел разрушенную жизнь из-за геополитических решений некоторых политиков оккупировать территории независимой страны, в данном случае Грузии.



Я видел, что люди лишены многих возможностей, некоторые из них не имеют возможности получать пенсию, лишены водоснабжения и имеют ограниченный доступ к образованию.



Последний вопрос во время встречи с местными жителями был — о чем вы мечтаете? Вы знаете, какой был ответ? Они мечтают вернуться домой, в свои дома. Это цель борьбы, борьба за возможность для этих людей осуществить мечту, мечту вернуться домой. Думаю, мы должны приложить максимум усилий, чтобы поднять этот вопрос на различных международных форумах, конференциях и мероприятиях.



Этот вопрос не решен, а территории все еще оккупированы. Мы должны сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию и бороться для этих людей. Это очень важно для моей страны, которая всегда была приверженной принципов и ценностей международной внешней политики», — заявил Гитанас Науседа.



Для справки, Гитанас Науседа прибыл в Грузию сегодня. После проведения официальных встреч, он покинет Грузию 12 июня.



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