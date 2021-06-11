

Россия примет оккупированные территории Грузии в ЕАЭС - депутат Госдумы РФ

11.06.2021 20:16





«Ожидается, что в ближайшем будущем Абхазия и Южная Осетия станут полноправными членами Евразийского экономического союза», — заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий во время трехстороннего телемоста [Москва, Сухуми, Цхинвали], организованного российским госагентством «Спутник».



В нем также приняли участие посол России в де-факто республике Абхазия Алексей Двинянин, а также посол России в де-факто Южной Осетии Марат Кулахметов.



На вопрос, помешает ли проблема международного признания двух республик вступлению в Евразийский экономический союз, депутат Госдумы России сказал, что «ни одно государство-член союза не будет этому противостоять, и все члены заинтересованы в расширении союза».



Евразийский союз (ЕАЭС)- это экономико-политический союз в который входят постсоветские страны. Он был создан по инициативе РФ. Членами организации являются Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Инициатором его создания стал Владимир Путин, тогда он занимал пост премьер-министра РФ.



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