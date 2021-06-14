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Члены семьи Зазы Гахеладзе встретились с послом США, генсеком ОБСЕ и госминистром по вопросам примирения
14.06.2021 17:34
Члены семьи Зазы Гахеладзе, узника российского оккупационного режима в Цхинвали, встретились с послом США, генсеком ОБСЕ и государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.
Семья Гахеладзе получила информацию от представителей международной организации о мерах, предпринимаемых для возвращения Гахеладзе, находящегося в незаконном заключении, к своей семье в ближайшее время.
По словам госминистра Теи Ахвледиани, вопрос Зазы Гахеладзе будет снова поднят в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них.
Как заявила после встречи супруга Зазы Гахеладзе, единственное требование семьи — освобождение Зазы Гахеладзе.
«Единственное наше требование — это освобождение Зазы, других требований у нас нет. Нам пообещали, что будут работать до тех пор, пока не получат результат. О конкретных сроках разговора не было, не говорили и о том, какие шаги они предпримут», — заявила Ирма Бутхузи.
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