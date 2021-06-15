

Генсек ОБСЕ ОБСЕ присутствует на встрече в Эргнети

15.06.2021 12:56





В Эргнети проходит 100-я встреча Группы механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, на которой участвует Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, находящаяся с визитом в Грузии.



На встрече стороны обсуждают события у линии оккупации. Главным вопросом будет освобождение граждан Грузии, незаконно задержанных де-факто режимом.



В то же время центральные власти Грузии вновь поднимят вопрос о безоговорочном освобождении Зазы Гахеладзе, которого так называемый цхинвальский суд незаконно приговорил его к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.



В Эргнети находятся члены семьи Зазы Гахеладзе. Перед встречей с ними побеседовал заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе. Семья планирует провести акции протеста и призывает правительство принять более эффективные меры.



Заза Гахеладзе, Геннадий Бестаев и Лаша Хетерели в настоящее время находятся в незаконном заключении де-факто режима.



Напомним, что вчера генеральный секретарь ОБСЕ написала в социальной сети о своем визите в Грузию, что с нетерпением ждет встречи с официальными лицами, парламентариями и гражданским обществом. Генеральный секретарь ОБСЕ также заявила, что хочет бы увидеть положение людей, пострадавших в результате конфликта.





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