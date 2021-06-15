

В Абхазии мужчина открыл огонь по российским туристам

15.06.2021 14:18





Двое российских туристов получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Инцидент произошел в ночь на 15 июня, примерно в 00:30 в ресторане санатория «Самшитовая роща» в Пицунде.



«Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что гражданин Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года, рождения уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами РФ Филоян А. А. 1985 года рождения и Салимгариевым Т. Н. 1985 года рождения, произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес гр. Филоян А. А. три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, а также Салимгариеву Т. Н. шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза», — сообщают абхазские СМИ.



Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к ответственности Дмитрий Пилия, против которого возбуждено дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.

Пострадавшие в результате стрельбы граждане РФ уже перевезены на территорию России для лечения. Осколочные ранения получил и стрелявший.



По словам очевидцев происшествия, граждане Российской Федерации в составе четырех человек (двое мужчин и две девушки) проводили время в ресторане, когда к ним подошел Дмитрий Пилия. Конфликт возник из-за того, что последний начал непристойно себя вести в отношении девушек. После того, как Пилия сделали замечание, он достал оружие и начал стрелять по туристам. Со слов очевидцев он дважды перезарядил пистолет и выпустил всю обойму.





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