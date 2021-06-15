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Шарль Мишель: ЕС и США работают вместе для разрешения региональных конфликтов
15.06.2021 21:34
«Единство Евросоюза и Соединенных Штатов важно для мира. Мы работаем вместе над урегулированием региональных конфликтов», — написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.
«Единство Европейского Союза и Соединенных Штатов важно для мира. Мы работаем вместе над урегулированием региональных конфликтов.
В случае с Грузией — возвращение политических партий в парламент. В Армении и Азербайджане — содействие укреплению доверия между сторонами. Есть только два примера, где мы объединяемся для лидерства», — написал Мишель в Twitter.
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