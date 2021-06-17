

Генассамблея ООН приняла резолюцию по вынужденным переселенцам в Грузии

17.06.2021 10:49





В рамках 75-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона / Южной Осетии, Грузия». Документ был инициирован Грузией и еще 56 странами мира.



Тбилиси вносит резолюцию по вынужденным переселенцам в Генассамблею ООН с 2008 года. В документе осуждаются демографические изменения в оккупированных Россией регионах Грузии, подтверждается право внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на достойное и безопасное возвращение в свои дома, независимо от этнической принадлежности, и подчеркивается необходимость уважать и защищать их права собственности.



«Помимо гуманитарного контекста, резолюция имеет также практическое значение, поскольку поручает генеральному секретарю ООН готовить ежегодный отчет о положении ВПЛ, проживающих в Грузии, и о выполнении резолюции. Это особенно важно в свете сложной ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Грузии и отсутствия международных механизмов мониторинга, что является еще одним препятствием для безопасного и достойного возвращения ВПЛ и беженцев», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Резолюция также призывает участников Женевских переговоров активизировать усилия по улучшению ситуации с безопасностью и правами человека в регионе, что, в свою очередь, будет способствовать возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев.



В МИД подчеркивают, что, как и в предыдущие два года, государствам-членам ООН была предоставлена возможность и в этом году стать соавторами резолюции и, таким образом, активнее включиться в международные усилия по разрешению тяжелой гуманитарной ситуации, созданной российской агрессией и оккупацией. В результате 57 стран из разных регионов мира пополнили ряды соавторов документа, что больше по сравнению с прошлым годом. «Этот факт лишний раз доказывает, что указанная резолюция уже является глобальной инициативой», — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.



МИД Грузии благодарит все государства, поддержавшие резолюцию и ставшие соавторами инициативы. «Этим решением каждая страна подтвердила свою поддержку права на возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев и выразила свою поддержку каждому ВПЛ», — говорится в заявлении.



Прокомментировал решение Генассамблеи ООН и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он поприветствовал принятие резолюции, заявив, что Генеральная ассамблея в очередной раз осудила насильственные демографические изменения в оккупированных Россией регионах.



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