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Незаконно задержанный оккупационным режимом Лаша Хетерели освобожден
17.06.2021 14:49
«Незаконно задержанный оккупационным режимом Лаша Хетерели освобожден», — об этом сообщает Служба государственной безопасности.
По информации ведомства, СГБ постоянно поддерживала связь с Лашей Хетерели посредством «горячей линии». Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) принимала непосредственное участие в этом процессе.
«Вопрос о незаконном задержании и немедленном освобождении Лаши Хетерели регулярно поднимался центральной властью Грузии в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий.
Служба государственной безопасности продолжает работу по освобождению других незаконно задержанных лиц», — отмечается в заявлении СГБ Грузии.
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