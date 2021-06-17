

Незаконно задержанный оккупационным режимом Лаша Хетерели освобожден

17.06.2021 14:49





«Незаконно задержанный оккупационным режимом Лаша Хетерели освобожден», — об этом сообщает Служба государственной безопасности.



По информации ведомства, СГБ постоянно поддерживала связь с Лашей Хетерели посредством «горячей линии». Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) принимала непосредственное участие в этом процессе.



«Вопрос о незаконном задержании и немедленном освобождении Лаши Хетерели регулярно поднимался центральной властью Грузии в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий.



Служба государственной безопасности продолжает работу по освобождению других незаконно задержанных лиц», — отмечается в заявлении СГБ Грузии.





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