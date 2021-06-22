

Здоровье удерживаемого в абхазской тюрьме Ираклия Бебуа под угрозой - ЕМС

22.06.2021 15:27





Центр социальной справедливости [ранее EMC] выступил с заявлением, в котором содержится призыв к правительственным учреждениям, а также к НПО «Права Грузия», обеспечить рассмотрение вопроса касательно возвращения в Грузию Ираклия Бебуа в формате женевских переговоров, проведение которых запланировано 29-30 июня.



Организация призывает государство принять все дипломатические и политические меры для возвращения Ираклия Бебуа на территорию, контролируемую Грузией. В заявлении также говорится, что состояние здоровья задержанного находится под угрозой.



Семья Ираклия Бебуа узнала, что, несмотря на тяжелое состояние его здоровья, даже через 8 месяцев после ареста он не прошел медицинское обследование, что может поставить под угрозу его жизнь.



Члены семьи Ираклия Бебуа неоднократно обращались в соответствующие госструктуры Грузии с просьбой предпринять действенные меры для своевременного перевода Ираклия Бебуа на подконтрольную Грузии территорию. «Из-за иллюзорных обещаний различных структур и отдельных лиц Ираклий Бебуа и его семья были лишены возможности обратиться в Европейский суд по правам человека за обеспечительной мерой, которая позволила бы им получить немедленную защиту своих прав и безопасности», — говорится в заявлении.



По данным организации, несмотря на отсутствие реального контроля над территорией Абхазии, грузинское государство обязано проводить эффективную политику в области прав человека и безопасности в регионах конфликта.



«К сожалению, политика в области прав человека в конфликтных регионах и вокруг них не получила должного институционального оформления и определения в нашей стране, включая отсутствие адекватных ресурсов для общения и переговоров с правительствами де-факто», — говорится в заявлении.



Гражданин Грузии Иракли Бебуа был задержан в Гальском районе 30 сентября за сожжение абхазского флага у здания Дома культуры в Гали.



На видео, на котором Бебуа якобы объясняет следователю свои действия, он подтверждает факт сожжения абхазского флага, но указывает, что это был символический жест протеста против разделения народов. Сам он не имеет ничего против абхазов, а напротив выступает за дружеские отношения.



При обыске его дома, де-факто правоохранительные органы Абхазии, заявили об изъятии ручной гранаты, которую он якобы хранил под подушкой в ​​своей постели.



Бебуа обвинили в совершении нескольких преступлений, включая порчу чужого имущества, оскорблении государственной символики и незаконном хранении боеприпасов.



Суд сепаратистов приговорил его к 9 годам лишения свободы.



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