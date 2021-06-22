

Абашидзе: Мы используем все форматы, чтобы как можно скорее решить вопрос Зазы Гахеладзе

22.06.2021 18:43





«Все государство нацелено, мы используем все форматы для скорейшего решения вопроса Зазы Гахеладзе», — заявил спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.



Медиа заинтересовалась, будет ли вопрос о незаконно задержанном оккупантами Зазе Гахеладзе в повестке дня встречи Абашидзе-Карасин. Вместе с тем, журналисты попросили Абашидзе прокомментировать заявление отца Гахеладзе о том, что он собирается перейти на оккупированную территорию и сдаться.



«Этот человек встретился сегодня с премьер-министром. Все делается и будет сделано ещё больше для скорейшего решения этой проблемы.



На это нацелено все государство, прежде всего МИД. Сегодня мы используем все форматы, в которых можем как можно скорее решить вопрос этого человека, в том числе и формат, о котором вы упомянули», — заявил Зураб Абашидзе.





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