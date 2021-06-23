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Семья и близкие Зазы Гахеладзе проведут сегодня акцию протеста на линии оккупации


23.06.2021   10:37


Семья и близкие незаконно задержанного оккупационными силами Зазы Гахеладзе проведут сегодня акцию протеста в селе Квемо Чала. Они требуют освобождения Зазы Гахеладзе.

Отец Гахеладзе заявляет, что в день рождения сына постарается перейти на оккупированную территорию, чтобы иметь возможность таким образом встретиться с сыном.

В то же время, по словам жены Зазы Гахеладзе Ирмы Бутхузи, она получила от духовных лиц информацию, что патриарх Грузии Илия II обратился письмом к патриарху России с просьбой, чтобы он походатайствовал в процессе освобождения ее супруга.

Напомним, что 33-летний Заза Гахеладзе был задержан представителями оккупационных сил у разделительной линии 11 июля 2020 года. Гахеладзе вменяется незаконное пересечение т.н. «границы» и открытие огня в направлении т.н. «пограничников». Во время незаконного задержания Заза Гахеладзе был ранен.

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