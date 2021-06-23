

Отец Зазы Гахеладзе отказался переходить на оккупированную территорию

23.06.2021 12:22





Отец незаконного удерживаемого цхинвальским оккупационным режимом Зазы Гахеладзе меняет решение по просьбе Патриарха и сегодня не будет переходить на оккупированные территории. По словам Михаила Гахеладзе, решение было изменено по просьбе Патриарха и его семьи.



Акция, объявленная сегодня семьей, остается в силе. Акция в поддержку незаконно задержанного де-факто режимом гражданина Грузии начнется через два часа в селе Квемо Чала.



«Я сказал, что перейду, и я хотел это сделать, но по просьбе Патриарха, Его Святейшества я меняю это решение. Мы написали письмо Патриарху, и Патриарх очень сочувствовал. Патриархия подготовила письмо на имя Патриарха Российского, будем ждать. По просьбе Патриарха и моей семьи я больше не буду переходить на оккупированную территорию. Я очень уважаю Патриарха и переходить не буду. Только при условии, что мы подождем месяц до встречи в Эргнети, если ничего не изменится и они не дадут нам никакого ответа, я обязательно перейду. Может быть, своим переходом я сделаю своему сыну еще хуже, но мне ничего больше не остается. Им нужно задействовать все рычаги, чтобы вернуть моего сына домой. Я призываю всех провести мирную акцию, чтобы результат был нормальным», — заявил отец Зазы Гахеладзе Михаил Гахеладзе.



Житель села Квемо Чала муниципалитета Каспи Заза Гахеладзе был задержан российскими оккупационными силами 11 июля 2020 года недалеко от крепости Схвило. Во время незаконного задержания оккупанты ранили его в ногу.



Де-факто власти оккупированного Цхинвальского региона обвинили Гахеладзе, помимо нарушения т.н. границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд «приговорил» Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





