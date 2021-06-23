

Глава МВД Грузии надеется на разумное решение цхинвальского режима

23.06.2021 14:00





По словам министра внутренних дел Грузии, секретаря Совета безопасности Вахтанга Гомелаури, правительство делает все возможное для освобождения Зазы Гахеладзе из незаконного заключения.



На данном этапе министр воздерживается от деталей процесса.



«Мне сложно говорить о деталях. В процессе освобождения Зазы Гахеладзе участвуют правительство, международные организации и партнеры. Мы надеемся, что он скоро будет освобожден и вернется к своей семье. Я не могу говорить о деталях, потому что открытый разговор может навредить и сорвать переговоры. К процессу также подключилась Патриархия. Надеюсь, они примут разумное решение и отпустят его», — заявил Гомелаури.



Де-факто власти оккупированного Цхинвальского региона обвинили Гахеладзе, помимо нарушения т.н. границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд «приговорил» Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.





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