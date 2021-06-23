

Илия II попросил Кирилла посодействовать в освобождении Зазы Гахеладзе

23.06.2021 18:36





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй направил письмо российскому патриарху Кириллу, попросив его о содействии в освобождении Зазы Гахеладзе.



«Ваше Святейшество, с уважением приветствую вас и беспокою по поводу следующей проблемы: к нам за помощью обратились члены семьи Зазы Гахеладзе. Летом прошлого года житель села Квемо Чала Каспского района охотился поблизости от своего села, недалеко от исторической крепости Схвило и временной границы с Цхинвальским регионом, когда был задержан пограничниками, военнослужащими Российской Федерации. Насколько нам известно, в настоящее время он находится в Цхинвальском изоляторе и приговорен к 12,5 годам заключения. Это очень тяжелое испытание как для него лично, так и для его родителей, жены и несовершеннолетних детей. Просим Вас походатайствовать за Гахеладзе З.М. для его освобождения из тюрьмы и возвращения к семье. Понимаем, что это сложный вопрос, но нужно учитывать, что Гахеладзе оказался там неумышленно.



Его освобождение принесёт радость всему грузинскому народу, который искренне сочувствует ему из-за этого недоразумения. Ваше Святейшество, вы и раньше помогали нам в подобных ситуациях, за что мы еще раз благодарим вас и надеемся, что и на этот раз вы сделаете все, что в ваших силах», — говорится в письме Илии II российскому патриарху Кириллу.





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