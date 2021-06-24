

Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против почти 700 компаний РФ

24.06.2021 22:14





Президент Украины Владимир Зеленский тремя указами ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях в отношении российских предприятий. В списках, обнародованных на сайте офиса главы государства в четверг, 698 наименований.



«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных, специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в тексте указа Зеленского.



Первый указ касается главным образом российских банков. В список вошло несколько десятков финансовых учреждений, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, «Киви банк», Генбанк, несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим», а также Центральный республиканский банк Донецкой народной республики, Государственный банк Луганской народной республики и прочие. Второй указ касается ограничительных мер главным образом против авиакомпаний и российских СМИ. Так, санкции продлены в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии» и десятков других. Что касается СМИ, то указ украинского президента затрагивает «Первый канал. Всемирная сеть», телеканалы «РТР-Планета», «Россия-24», которые входят в структуру ВГТРК, а также «Телекомпанию НТВ».



В третьем указе числится 540 предприятий из разных отраслей. Так, санкции продлены в отношении множества авиационных предприятий, в числе которых АО «Вертолеты России», концерн «Алмаз Антей», а также в отношении ПАО «Камаз», нефтяной компании «Роснефть», региональных предприятий «Газпрома», целого ряда топливных и энергетических компаний, добывающих предприятий, транспортных. В число последних попала, например, Крымская железная дорога. В целом в перечне большое количество предприятий Крыма, санкции, в частности, коснулись образовательных, научных учреждений, винодельческих заводов, в том числе Завода шампанских вин «Новый свет», а также санаториев - «Форос», «Военный санаторий «Крым» и многих других. В списке есть несколько украинских предприятий.



Санкции введены на три года или бессрочно. Они предполагают различные меры, среди которых блокирование активов, временное ограничение права распоряжаться имуществом, ограничение торговых, финансовых операций, запрет вывода капитала за пределы Украины и прочее.



Украина начала вводить санкции в отношении России с 2014 года в связи с российской аннексией Крыма, а также началом конфликта на Донбассе. Санкции вводились и продлевались неоднократно. Первые указы подписывал занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко, продолжает это делать и Зеленский.



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